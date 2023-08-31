لقطات مذهلة للقمر الأزرق العملاق (صور)

وجه مصورون فلكيون هواة من جنوب أفريقيا عدساتهم نحو السماء الليلة الماضية لالتقاط ظاهرة قمرية لن تتكرر مرة أخرى قبل ما يقرب من 15 عاما.

في الساعات الأولى من صباح الخميس، أصبح القمر أكثر إشراقا وأقرب من المعتاد مكتملا رسميا في جنوب أفريقيا، للمرة الثانية هذا الشهر.

وهذا يعني أنه كان هناك كل من القمر العملاق والقمر الأزرق، وهو حدث نادر جدًا يُطلق عليه اسم "القمر الأزرق العملاق".



أوضحت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) معنى هذه المصطلحات في منشور مدونة على موقعها على الإنترنت.

لا يدور القمر حول الأرض في مدار دائري تمامًا، مما يعني أنه في بعض الأحيان يكون أقرب إلى الأرض منه في أوقات أخرى. عندما يكون القمر بدرا وفي أقرب نقطة له منا، يبدو أكبر بكثير من المعتاد، وهو ما يسمى بالقمر العملاق.

يتضاءل القمر ويتضاءل في دورة مدتها 29.5 يومًا، مما يعني أنه يصبح بدرًا أكثر من مرة واحدة في الشهر.

عندما يكتمل القمر مرتين في شهر واحد، كما كان الحال في شهر أغسطس، يُعرف هذا باسم "القمر الأزرق".



من غير المألوف أن يكون هناك قمر أزرق أو قمر عملاق، ولكن حدوث هاتين الظاهرتين في نفس الوقت يعد عنصرًا حقيقيًا لهواة الجمع.

وقالت ناسا إن الأقمار الزرقاء العملاقة القادمة ستكون في يناير ومارس 2037، وستأتي في زوج.

وغامر بعض المصورين الفلكيين الهواة من جنوب أفريقيا بالخروج إلى البرد ليلة الأربعاء لالتقاط هذه الظاهرة بأنفسهم.



قال ليوناردو أوستويزن إنه يحاول الخروج كل ليلة لتوثيق سماء الليل من أوتشورن.

وقال "في هذه اللحظة سأخرج كل ليلة أو كل ليلة تقريبا، كل هذا يتوقف على الطقس. إذا كان هناك أي شيء خاص يحدث فسوف أخرج بالتأكيد للتصوير".

عندما لا تكون هناك مناسبة خاصة مثل القمر الأزرق العملاق، قال أوستويزن إنه قام بتصوير الأجرام السماوية الأخرى، مثل المجرات والسدم والأبراج والكواكب.



"ما يعجبني فيه هو أنه يمكنك التقاط قطعة عادية من السماء حيث يبدو أنه لا يوجد شيء... وإذا قمت بتجميعها لمدة 10 أو 15 دقيقة تقريبًا، فسوف ترى الضبابية بالفعل، وسترى الألوان."

وهذه بعض المعدات التي يستخدمها:

أنشأ Oosthuizen مجموعة على فيسبوك لمواطني جنوب إفريقيا المهتمين بعلم الفلك، والتي نمت إلى حوالي 2000 عضو منذ إطلاقها في عام 2015.

وقال: "لقد بدأت هذه المجموعة فقط لأرى كيف ستسير الأمور ومن هناك تصاعدت الأمور".

"أشعر أن الناس يتواصلون الآن حول النجوم أكثر مما كانوا عليه في الماضي."

قال فريتز فيريرا إنه بدأ التصوير الفلكي منذ حوالي ثلاث سنوات، وكان يعمل من غوتنغ.

قال إنه بدأ في التقاط صور للكواكب، لكنه بدأ منذ ذلك الحين يستمتع بتصوير أجسام الفضاء السحيق مثل سديم أوريون، وسديم البحيرة، وسديم تريفيد.

قرر شراء تلسكوب ذكي يسمى DWARF ll من Dwarflab للتصوير الفلكي. وأضاف أنها ليست أكبر من كاميرا DSLR.



وقال: "هذا التلسكوب الذكي الصغير هو جهاز جيد متعدد الاستخدامات وسهل الحمل للغاية. إنه كبير مثل كاميرا DSLR".

قال فيريرا إنه يلتقط مقاطع فيديو للسماء ليلاً ثم يستخدم برامج لمعالجة الملفات وإنشاء الصور.

قال فيريرا إن اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي تجاوز مجرد التصوير الفلكي.

"أخرج عندما يكون هناك شيء مذهل لتصويره، مثل القمر الأزرق العملاق الذي ليس باللون الأزرق حقًا. وهناك صور فوتوغرافية أخرى باستخدام هاتفي لالتقاط صور لعائلتي."