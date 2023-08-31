جوجل تسخر من iPhone في إعلان Pixel

انخرطت جوجل Google في مزاح ودي مع شركة Apple من خلال بعض الإعلانات التي تُظهر هواتف Pixel الذكية وهي تبحث في أجهزة iPhone المتعلقة ببعض الميزات التي تتمتع بها الأولى.

أصدرت جوجل Google الآن إعلانًا آخر لا يروج لبعض ميزاته فحسب، بل يقترح أيضًا "ميزة جديدة" قادمة في أجهزة iPhone.

يعرض الإعلان كلا من هواتف Pixel وiPhone في منتجع صحي ويتحدث عن "أحداث الإطلاق الكبيرة القادمة". أعلنت كل من Apple وGoogle عن تاريخ إطلاق منتجاتهما التالية. ستطلق Apple سلسلة iPhone 15 في 12 سبتمبر وستطلق Google سلسلة Pixel 8 في 4 أكتوبر.

لحظة "Th-row-baaaack".

أثناء الحديث، يسأل iPhone Pixel عن أول ميزة في iPhone والتي جعلته يصفق، فيجيب Pixel قائلاً: "Sliding to unlock".

ويواصل Pixel بعد ذلك ذكر بعض ميزاته مثل إزالة تشويش الصور القديمة والرد على المكالمات غير المعروفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والترجمة المباشرة للرسائل.



iPhone يحصل على USB Type-C

يستجيب iPhone بعد ذلك بالقول إنه يحتوي أيضًا على بعض الحيل في جعبته و"سوف تحصل على USB-C-ing قريبًا."

"هل ستحصل أخيرًا على شحن USB-C؟" يسأل Pixel، فيرد عليه iPhone بالقول: "كيف عرفت"

الأمر المثير للاهتمام هو أن هناك تقارير تفيد بأن iPhone 15 قد يأتي مزودًا بمنفذ USB من النوع C، ومع ذلك، لم يكن هناك أي تأكيد أو إعلان تشويقي رسمي على هذه الجبهة. يتخطى Pixel أيضًا بذكاء تسمية طراز iPhone الذي سيحصل على منفذ USB Type-C.

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أفضل الهواتف إلى الأبد في إعلان سلسلة #BestPhonesForever السابق، انتقد Pixel شركة Apple لعدم قدرتها على تقديم ميزة الترجمة المباشرة. وفي الإعلان، أبرزت جوجل أن الميزة يمكنها ترجمة أي لغة مدعومة بسرعة.

أظهر الإعلان هاتف Google Pixel 7 Pro وهو يتحدث مع iPhone 14 Pro في كرة القدم. يستطيع Pixel بعد ذلك ترجمة كلمة "Soccer" إلى لغات متعددة، لكن iPhone يظل عالقًا في كلمة "football".