عاجل
محمد صلاح يصل السعودية ليوقع للاتحاد.. صحف العالم ترد بين النفي والتأكيد نقيب القراء يهاجم الملحن أحمد حجازي قارئ القرآن على أنغام العود (فيديو) تحذير من أدوية مغشوشة في الأسواق.. تعرف على طريقة اكتشافها (فيديو)
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

يسري نصر الله: يوسف شاهين كان متواضعا في عمله

يسري نصرالله
يسري نصرالله

 

قال المخرج يسري نصر الله، إنّه عندما كتب سيناريو فيلم سرقات صيفية أول فيلم أخرجه اعتقد أن الممثلين سيوافقون على التعاون معه، إلا أن النجوم الذين طلب منهم التعاون معه "اتخضوا من المشروع".

 

 

يوسف شاهين

وأضاف "نصر الله"، في حواره مع  برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "عندها قال لي يوسف شاهين، أنت معاك فلوس الفيلم اعمله بأي حد .. وهنا كان يقصد أنني لست في حاجة إلى نجوم، ولكن ممثلين مناسبين للأدوار، وهو ما حدث بالفعل".

 

وتابع، أن هذا الفيلم شهد ظهور ممثلين لأول مرة، وبعض الممثلين شارك في هذا الفيلم كآخر عمل فني، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان أحد موقفين تعلم فيهما من يوسف شاهين.

 

وأوضح، أن الشيء الثاني الذي تعلمه من يوسف شاهين هو ما يتعلق بعلاقته بالمهنة، متابعًا: "لم أشعر أبدا بأنه أكبر من الفيلم الذي يخرجه، كان يتعامل مع كل فيلم له كأنه فيلمه الأول، ويرى أن الفيلم أعلى منه، ومن ثم، فإنه مطالب ببذل مجهود كبير جدا حتى يكون على مستوى المشروع، فقد كان متواضعا أمام عمله".
 

مواد متعلقة

يسري نصر الله يقدم ندوة في مهرجان "ميدفست مصر"

فئات يسري عليها قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة