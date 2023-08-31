رئيس "تجارية الإسماعيلية" يبحث مع سفير سيرلانكا سبل التبادل التجاري

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ماريموتو كارباريا سفير سيرلانكا بالقاهرة، اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور أسامة العدوي نائب ثان غرفة الإسماعيلية، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد فايق، أحمد موسي، صابر همام، كمال حمودة، حاتم العدوي، علي العدوي، محمد عبد المحسن، علي العكرمي سكرتير عام تجار شعبة الخضر والفاكهة، محمد السيد مدير الغرفة، جمال الطيب «شعبة الاستيراد والتصدير».

ضم الوفد السيرلانكي، كاسون بالاسوريا، مسئول ملف التجارة الخارجية، ضياء الشربيني، مساعد الملحق التجاري.

محافظة الإسماعيلية تتمتع بعدد من المقومات الاستراتيجية والجغرافية

خلال كلمته، رحب الشافعي بالسفير والوفد الدبلوماسي المرافق له، مشيرا إلي أن محافظة الإسماعيلية تتمتع بعدد من المقومات الاستراتيجية والجغرافية التي تجعلها سوق تصديري دولي جذاب، لافتا إلي أن مصر تعد بوابة للدول العربية للاستثمار الدولي، كذلك بوابة إفريقيا، منوها بأن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية يشغل أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي ويعمل بجدية لفتح آفاق استثمارية دولية علي أوسع نطاق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المستثمرين مميزات نوعية خاصة.

ولفت إلي أن مصر محظوظة لانضمامها لمجموعة البريكس، خاصة لأنها من أوائل الدول الكبري التي تقدمت بطلب الالتحاق للمجموعة، وحظيت بالموافقة لأهميتها السياسية والدولية بعد العمل الشاق للرئيس السيسى وحرصه علي توطيد العلاقات الدولية.

كما أشار الشافعي إلي مقومات محافظة الإسماعيلية في المجال الزراعي وكذلك المقومات السياحية، معربا عن أمله أن تصبح الإسماعيلية في القريب العاجل من محافظات الطراز الأول في هذا المجال.

وأشاد رئيس تجارية الإسماعيلية بعمق العلاقات المصرية السيرلانكية، ووصفها بالتاريخية و الوطيدة.

ولفت أكرم الشافعي إلي الإتجاه نحو تعميق هذه العلاقة في مجال السياحة الخارجية بالتنسيق مع الجانب السيرلانكي.

وأشار سفير سيرلانكا بالقاهرة إلي عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا منذ عقود طويلة، مستشهدا بمنزل "أحمد عرابى باشا" الذى أصبح متحفا باسمه فى مدينة كاندى ثانى أكبر مدن سريلانكا كما أنشأ مدارس لتعليم الإسلام باسمه تجسد قدم تلك العلاقات.

كما أشار السفير إلي العمل جديا من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا من خلال عقد عدد من البروتوكولات في الفترة المقبلة بين الغرف التجارية في البلدين.

وحول إنطباعه عن مصر وشعبها، قال السفير إن مصر دولة جميلة وشعبها طيب ودود، يمكنك أن تتحدث مع أى شخص فيها، كما أنّ الحكومة المصرية تقدم لنا كل التسهيلات بترحاب شديد، بالإضافة إلى أنّ المجتمع الدبلوماسى يحظى بقدر كبير من الإحترام والتفاهم، ونأمل فى مزيد من التعاون وتوطيد الصداقة بين الشعبين.

وعلي هامش الزيارة، حرص الجانبان علي إجراء جولة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، كان في إستقبالهم خلالها المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، المهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الإستثمار، إستمع خلالها إلي شرح عن مقومات المنطقة وفرص الإستثمار والتعاون بين الجانبين المصري والسيرلانكي.

وإختتمت الزيارة بتفقد أحد المصانع بالمنطقة وهو مصنع لصناعة إكسسوارات الملابس الجاهزة