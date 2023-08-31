عاجل
حفل كايروكي في العلمين (بث مباشر) يسري نصر الله: "كل فيلم تجربة مميزة في حياتي" الآلة الحاسبة بـ 900 جنيه.. "الوفد" تتابع أسعار المستلزمات المدرسية من الفجالة
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لقطات مرعبة لطائرة ركاب وسط عاصفة شديدة (فيديو)

طائرة
طائرة

تعرضت طائرة ركاب إلى عاصفة شديدة قرب جزيرة مايوركا الإسبانية ما جعل الركاب يعيشون حالة من الرعب والخوف على حياتهم. 

txt

وصول طائرة مساعدات إماراتية الى امدجراس التشادية

txt

روسيا تُصدر قرارًا عاجلًا بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

 يُظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس، الطائرة وهي تهتز بشدة، وشهدت اضطرابات شديدة أثناء اقترابها من الجزيرة الإسبانية التي كانت تتعرض لعاصفة شديدة.

رعب في الجو:

 تركت هذه المحنة في الجو الركاب خائفين على حياتهم بينما كانت الطائرة تحلق من أليكانتي في جنوب إسبانيا إلى جزيرة البليار في البحر الأبيض المتوسط.

 نشرت إستيلا أورتس، وهي راقصة وبهلوانية معروفة بعروضها في عرض القراصنة الشهير في ماجالوف، مقطع فيديو للرحلة على إنستغرام.

 أظهرت اللقطات الطائرة تهتز بعنف بينما يتشبث الركاب الخائفون بمقاعدهم، وكتبت أورتس أنها تخشى أن "هذا هو الأمر" عندما اهتزت الطائرة وسقطت - مما تسبب في صراخ الناس والبكاء والقيء فيما بدا وكأنه " "لحظة أبدية".

تعرضت مناطق شمال شرق إسبانيا، وكذلك مايوركا، لرياح بلغت سرعتها 75 ميلاً في الساعة وأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أجبر بعض العائلات على الفرار للنجاة بحياتهم وتقطعت السبل بآخرين في الجزيرة مع إلغاء الرحلات الجوية.

مواد متعلقة

روسيا تُصدر قرارًا عاجلًا بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

وصول طائرة مساعدات إماراتية الى امدجراس التشادية

السعودية تكشف تفاصيل سقوط طائرة مُقاتلة أثناء مُهمة تدريبية

سقوط طائرة حربية سعودية ونجاة طاقمها

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

روسيا.. مقاتلة تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

تحطم طائرة وإصابة 23 مقاتلًا من قوات المارينز الأمريكية.. فيديو

إصابة 23 عسكريًا أمريكيًا إثر تحطم طائرة خلال تدريبات في أستراليا