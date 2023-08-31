لقطات مرعبة لطائرة ركاب وسط عاصفة شديدة (فيديو)

تعرضت طائرة ركاب إلى عاصفة شديدة قرب جزيرة مايوركا الإسبانية ما جعل الركاب يعيشون حالة من الرعب والخوف على حياتهم.

يُظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس، الطائرة وهي تهتز بشدة، وشهدت اضطرابات شديدة أثناء اقترابها من الجزيرة الإسبانية التي كانت تتعرض لعاصفة شديدة.

رعب في الجو:

تركت هذه المحنة في الجو الركاب خائفين على حياتهم بينما كانت الطائرة تحلق من أليكانتي في جنوب إسبانيا إلى جزيرة البليار في البحر الأبيض المتوسط.

نشرت إستيلا أورتس، وهي راقصة وبهلوانية معروفة بعروضها في عرض القراصنة الشهير في ماجالوف، مقطع فيديو للرحلة على إنستغرام.

أظهرت اللقطات الطائرة تهتز بعنف بينما يتشبث الركاب الخائفون بمقاعدهم، وكتبت أورتس أنها تخشى أن "هذا هو الأمر" عندما اهتزت الطائرة وسقطت - مما تسبب في صراخ الناس والبكاء والقيء فيما بدا وكأنه " "لحظة أبدية".

تعرضت مناطق شمال شرق إسبانيا، وكذلك مايوركا، لرياح بلغت سرعتها 75 ميلاً في الساعة وأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أجبر بعض العائلات على الفرار للنجاة بحياتهم وتقطعت السبل بآخرين في الجزيرة مع إلغاء الرحلات الجوية.