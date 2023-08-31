اجتماع تنسيقي لمشروع "معا للقضاء على العنف" ضد الطفلة والفتاة بالمنيا

شاركت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، في إجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع معا للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة .

وذلك ضمن برنامج حقوق المرأة بمؤسسة كير مصر، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جمعية الجزويت بالمنيا، تنفيذا لتكليفات اللواء هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وحضر اللقاء فضيلة الشيخ دكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، دكتور جمال عاطف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا.

ودكتورة منال عبد السلام مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة فرع المنيا ، دكتورة منال خيرى مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمدينة المنيا ، و مدحت يحيى رئيس قناة شمال الصعيد ، وبيمن فايق مسؤول المشروع بكير ، وممثلي مديرية التضامن الإجتماعى، وإدارة المرأة والعلاقات الدولية بمحافظة المنيا.

وتم خلال الإجتماع استعراض نظرية التغيير لبرنامج حقوق المرأة بمؤسسة كير مصر، وتوضيح الهدف من المشروع والوقوف على مدى ما تحقق من نتائج ، ورسم خريطة واضحة حول مقدمي الخدمات بمحافظة المنيا، وأوضح دكتور جمال عاطف انشطة وخدمات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا.