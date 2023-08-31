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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأحد.. تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن بدء تسجيل رغبات تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر 2023م.

 الثانوية الأزهرية

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة، على أن يتاح للطلاب الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم عقب اعتماد النتيجة.

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ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي، وذلك للاسترشاد بعد ذلك في تسجيل رغباتهم.

ودعا الطلاب بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم، ويمكن التقديم من (هنا).

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