الرئيس الأمريكي يُعرب عن رغبته في حضور نظيره الصيني لقمة الهند

أعرب الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، عن رغبته في أن يحضر الرئيس الصيني، "شي جين بينج" قمة مجموعة العشرين المُقبلة في الهند، حسبما أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت وسائل إعلام صينية محلية، إن شي جين بينج لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة دون ذكر أي أسباب.

وأكدت، أن نائب الرئيس الصيني لي كه تشيانج سيحضر نيابة عنه.

قمة مجموعة العشرين بالهند

وكانت قد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت المتحدثة، في تصريح أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتين، مشيرة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين.

من ناحية أخرى، كشف أحد كبار جراحي التجميل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الرئيس جو بايدن أنفق 100 ألف دولار على عمليات للتجميل، بينها شد الوجه والحاجبين وزرع الشعر.

وقال الدكتور غاري موتيكي في فيديو عبر حسابه على "اسنتجرام: "أتوقع أن يكون بايدن أنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار اليوم على الجراحة التجميلية إذا خضع لهذه الإجراءات هنا في بيفرلي هيلز".