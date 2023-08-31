اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: أولوية خاصة لأصحاب الهمم في برنامجي الانتخابي
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "عبدالسند يمامة خلال تكريمه طلاب مدرسة النور للمكفوفين: أولوية خاصة لأصحاب الهمم في برنامجي الانتخابي".
عبد السند يمامة: لابد من تفعيل النسب المخصصة لذوي الإعاقة في الدستور.
رئيس الوفد: تعديل القانون الحالي وتشريعات جديدة للمزيد من إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة.
الأحد.. الحوار الوطني يستأنف جلساته بمناقشات حول قانون الأحزاب وحرية الرأي.
أبو الغيط: تأمين الغذاء أمن قومي عربي وليس رفاهية.
صندوق النقد يحذر من انخفاض الغذاء وارتفاع الوفيات في البلدان "الهشة".
إحالة 14 شركة ألمونيوم للقضاء.
انطلاق "أهلا مدارس" في المحافات 15 سبتمبر.