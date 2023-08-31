تسمم غذائي يُصيب أكثر من 15 شخصًا في دولة عربية

أُصيب أكثر من 15 شخصًا، بتسمم غدائي بعد تناولهم وجبات "البيتزا" والأكل السريع بأحد محلات ولاية الجلفة جنوب الجزائر، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن "الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى مدينة عين وسارة، بعد ظهور أعراض التسمم عليهم. أين تم تحويلهم لمصلحة الإستعجالات الطبية لخضوعهم تحت الرعاية الصحية بمستشفى المدينة".

وحسب ما أفاد به أحد المصابين فإن "السبب يرجع الى خلطة المايونيز التي من المحتمل تم استخدامها في الوجبات".

فيما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد صاحب المحل من طرف مصلحة الصحة للبلدية ومصالح الوقاية بالصحة الجوارية العمومية بمدينة عين وسارة".

حادث مرور

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن حادث مرور وقع يوم الجمعة، تسبب في إصابة 35 شخصا بجروح متفاوتة بولاية عين تموشنت غرب الجزائر.

وأوضحت الصحيفة أنه "أصيب 35 شخصا، إثر حادث مرور تمثل في ارتطام حافلة من نوع تويوتا بجدار صخري، في الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين قريتي أولاد الطاوي و أولاد بوجمعة بعين تموشنت".

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لمكان الحادث بالقرب من أحد شواطئ الولاية، لنقل الجرحى البالغ عددهم 35 مصابا إلى مراكز الإسعاف القريبة، فيما تم تحويل 4 منهم إلى مشافي الولاية.