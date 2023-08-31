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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"ابدأ حلمك 3" تفتح باب التقدم لشباب المسرحيين بالإسكندرية

ابدأ حلمك
ابدأ حلمك

تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من ورشة  "ابدأ حلمك" المجانية، وذلك ابتداء من غد الجمعة ١ سبتمبر وحتى الثلاثاء ١٢ سبتمبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت.

 

قال المخرج محمد مرسي، مدير الفرقة، إن الورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى مهارات الإرتجال والكتابة والأداء الصوتي والغناء المسرحي والرقص والأداء الحركي.

 

يذكر أن التقدم مفتوح للمرحلة العمرية ما بين ١٨ إلى ٤٠ سنة، والتقدم مفتوح أونلاين من خلال الإستمارة على صفحة مسرح بيرم التونسي ومسرح ليسيه الحرية، على أن تتم  اختبارات القبول بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية .

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