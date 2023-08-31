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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انهيار أجزاء من عقار بحى الجمرك بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

شهد حى الجمرك بالإسكندرية، سقوط  أجزاء من عقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار، بشارع اسحق نديم باللبان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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نيابة الجمرك تحقق مع مسئولي الحي بشأن انهيار عقار ووفاة شخصين بالإسكندرية

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إنهيار عقار مكون من طابقين بطوب بكوم أمبو بأسوان

وتلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان، بدون إصابات، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار، و صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2019.

ووجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك عصام جابر بإدارة المشروعات، وأحمد سالم بالتدخل السريع، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة.
 

وأزال حي الجمرك بالإسكندرية الأجزاء المعلقة بالعقار 2ص / 4 ت  زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة.

 كما أزالت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43 العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم 31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. 
 

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