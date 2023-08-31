يارا ابي راشد تطل بالأبيض الناصع والجمهور يشيد بأناقتها

تنجذب الإعلامية اللبنانية يارا أبي راشد للأزياء الراقية التي تعكس ذوقها الرفيع و تبرز قوامها الرشيق لترتدي ازيائها من اشهر مصممي الأزياء ونسير على خطى عارضات الأزياء العالميات.

وتألقت يارا أبي راشد بإطلالة ساحرة، عكست أناقتها وذوقها الرفيع، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، عالي الرقبة مكشوف الظهر، يشبه في تصميمه قصة ذيل السمكة، صمم من قماش التل المزين بالريش الناعم باللون الابيض، لتستعرض قوامها الممشوق، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس الحر لتزيد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النبيتي الغامق في الشفاه.

يارا

ريّا أبي راشد (12 مايو 1977 -)، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

حياتها المهنية

تعتبر ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج «سكووب» في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج «سكووب» أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.