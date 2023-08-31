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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عاصم مرعي رجل مواجهة سلة مصر والأردن

عاصم مرعي
عاصم مرعي

حصد عاصم مرعي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الأردن، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس لتحديد المراكز من 17 وحتى 32 في بطولة كأس العالم لكرة السلة، المقامة فعالياتها في الفلبين وإندونيسيا واليابان.
 

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مصر تستضيف البطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية بالعاصمة الإدارية


وشهدت المباراة تألق لافت للاعب المنتخب الوطنيبعد أن تمكن من تسجيل 20 نقطة، خلال المواجهة التي انتهت بتفوق مصر على الأردن بنتيجة 85-69.

الترتيب الثالث بالمجموعة ..

كان منتخب الفراعنة المركز الثالث ، قد احتل الترتيب الثالث بعد مشاركته في المجموعة الرابعة، عقب خسارته مباراتين أمام ليتوانيا وموتتينيجرو، وتحقيق فوز وحيد على المكسيك.
وتشهد فعاليات البطولة في مرحلتها الآن تواجد 5 منتحبات إفريقية في المونديال للمشاركة في  تحديد المراكز من ال17 وحتى ال32، كما يلي : "مصر - جنوب السودان - كوت ديفوار- أنجولا- الرأس الأخضر".

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