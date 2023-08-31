محكمة عسكرية إسرائيلية تحكم على فلسطيني بالمُؤبد و26 عامًا إضافية

أصدرت "محكمة عسكرية إسرائيلية"، حُكمًا بالسجن المُؤبد بحق شاب فلسطيني، أدين بقتل حاخام إسرائيلي عام 2018، إلى جانب عدد من التُهم الأخرى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وأدين الشاب الفلسطيني أحمد قنبع، بالتسبب بموت الحاخام رزيئيل شيفاح عام 2018.

دفع تعويضات لعائلة القتيل

وقضت المحكمة على الشاب قنبع بالسجن المؤبد الفعلي وبالسجن الفعلي لمدة 26 عاما أخرى، ودفع تعويضات لعائلة القتيل بمبلغ 1.5 مليون شيكل.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل جندي في عملية دهس بالقرب من حاجز مكابيم غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سائق شاحنة فلسطيني دهس أشخاصا بالقرب من حاجز مكابيم، وفر بعد ذلك من مكان الحادث باتجاه حاجز حشمونائيم القريب، حيث أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار عليه.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن مسعفيها يعالجون ثلاثة إسرائيليين في العشرينات من العمر صدمتهم الشاحنة، اثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة جيدة.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت لاحق أن أحد المصابين توفي متأثرا بجراحه.