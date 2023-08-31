البطاطس والطماطم تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. طبيب يكشف مفاجأة

تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة مرض الجزر المعدي المريئي، والسرطان، ومتلازمة القولون العصبي، وعدم تحمل اللاكتوز، وفتق الحجاب الحاجز، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لاضطرابات الجهاز الهضمي النزيف والانتفاخ والإمساك والإسهال وحرقة المعدة والألم والغثيان والقيء.

تحدث عالم السموم كوتوشوف في مقابلة عن الآثار السلبية للخضروات الباذنجانية على جسم الإنسان، وتضم عائلة الباذنجانيات خضروات شعبية في روسيا مثل البطاطس والباذنجان والطماطم، وكونها منتجات طبيعية، فهي تتمتع بمجموعة واسعة من الصفات المفيدة بسبب محتوى الفيتامينات والعناصر الدقيقة والألياف.

ولكن إذا لم يكن الجهاز الهضمي صحيًا جدًا، فقد يكون استهلاكها ضارًا، قال عالم السموم كوتوشوف إنه بالنسبة لمشاكل الجهاز الهضمي، فإن نفس البطاطس والطماطم تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

البطاطس والطماطم تزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

مع وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، هناك احتمال كبير بأن خضروات الباذنجانيات لن يتم هضمها بشكل صحيح ونتيجة لذلك، يمكن أن تتراكم الأطعمة في الأمعاء وتسبب الإمساك، مما يساهم في تهيج والتهاب الأغشية المخاطية، ومثل هذا التعرض يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المختلفة، بما في ذلك الأورام.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي البلازان والبطاطس والطماطم على مادة السولانين السامة الموجودة بشكل طبيعي، وعندما يؤثر على الجسم، تنشأ مشاكل في عملية التمثيل الغذائي والكبد والكلى والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

لتقليل احتمالية تسمم الجسم، ينبغي للمرء أن يرفض البطاطس الخضراء والمرة، واستخدام الباذنجان الخام، وكذلك الطماطم الخام غير الناضجة والبنية.