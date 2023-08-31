حامل لقب دوري الأبطال في المجموعة السابعة بالمجموعات

أسفرت فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن تواجد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بالنسخة الماضية من دوري الأبطال بالمجموعة السابعة.



وضمت المجموعة السابعة كل من “مانشستر سيتي الإنجليزي ، لايبزيج الألماني ، ريد ستار البلغاري ويونج بويز السويسري”.

وجاء التصنيف الخاص بالأندية المشاركة في النسخة القادمة لدوري الأبطال كما يلي :

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد

المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس .

بينما جاءت مواعيد دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال على النحو التالي :

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر

الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.

دور الـ 16

١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب )

٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )

الدور ربع النهائي

٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب )

١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )

الدور نصف النهائي

٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )

٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي العودة )

المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها في لندن .

١ يونيو ٢٠٢٤