سياسي يمني: دعم مصر لليمنيين وقفة أصيلة مع شعب في محنة

قال الدكتور عبدالمالك اليوسفي، سياسي يمني، إن دعم مصر لليمنيين وقفة مصرية أصيلة مع شعب في محنة، مؤكدًا أن المصريين استقبلوا اليمنيين بكل ود وترحاب، مشددا على أنه لا يشعر أبدا بالغربة وسط الشعب المصري الطيب.

دعم مصر لليمنيين



أضاف الدكتور عبدالمالك اليوسفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دعم مصر لليمن وقفة مصرية أصيلة مع شعب في محنة، مشيدا بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.



وأوضح أن مصر كانت الخيار الأول لليمنيين والنجاة بحياتهم من ويلات الحروب، مشددا على أن القيادة المصرية تتعامل بكل دعم مع شعب يعيش محنة.



وأشار إلى أن مصر قلب العرب النابض، موضحا أن مصر لن تترك اليمن، موجها الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري.