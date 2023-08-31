"العربية للتنمية الإدارية" تعقد الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول لمجتمع رقمي الأسبوع المُقبل بالقاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي، وذلك على مدار يومي 4 و5 سبتمبر بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، وبمشاركة حضور كريم من العديد من الدول العربية.

استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي

يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للخبراء والمشاركين به للتعرف على التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال "استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي" واستعراض البرامج والتطبيقات التي يتم تفعيلها في المؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ما يعزز خطط وممارسات التحول لمجتمع رقمي.

ويتناول الملتقى عدة محاور من أهمها الاستراتيجيات الوطنية للتحول لمجتمع رقمي، دور التحول الرقمي في دعم القدرة التنافسية للدولة، جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل، وأهم الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التحول لمجتمع رقمي.

كما سيعقد على هامش الملتقى معرض مخصص لشركات التكنولوجيا تحت عنوان "برمجيات التحول لمجتمع رقمي" .