كلام فى الهوا

الخميس 31/أغسطس/2023 - 08:42 م 8/31/2023 8:42:59 PM

كلام فى الهوا، العنوان الرئيسى لهذا المقال، لا علاقة له بعلم الكلام، ذلك العلم الذى يبحث فى المسائل الكلامية فى ظل الفقه، إذ يرى بعض الفقهاء أن هؤلاء أهل علم الكلام أضروا بعلم أصول الدين، لأنهم يبحثون فى اللفظ، لذلك يعتقد البعض أن ذلك من المسائل الجدلية، لذلك نعلن أن هذا العنوان لا علاقة له بهذا العلم «علم الكلام»، ولكن لم يمنعنا من الحديث فى المسائل الدينية دون مناقشة لمسألة أصولية حتى لا نقع فى خطأ عقائدى ونحن لا نشعر.

ومقالنا هذا ما هو إلا نظرة مجردة لبعض السلوكيات التى هى خارجة عن الأعراف والتقاليد والقواعد التى اعتاد الناس عليها. ولهذا ليس هناك مانع أن نضرب مثلاً لهذا السلوك بحديث شريف أو آية كريمة. والكتب الدينية التى وصفها أهل الفقة لعديد من الأمثلة الفقهية، فإذا تم الاستعانة بها من باب الشرح أو التوضيح فهذا ليس كلاماً فى الدين، فليس فيها اجتهاد أو استنباط أو قياس، إنما السلوك الذى يتناوله المقال له مثال من كتب أهل الفقه وخلاف ذلك يكون أمرًا غير مستحب. إذن يتبقى علينا تناولها دون أن نشتغل بعلم الكلام.

لذلك التنويه والرجاء بضرورة أن تحسبنا على المعنى وليس على اللفظ.

لم نقصد أحدًا!