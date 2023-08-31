تناول قشر البيض يحميك من هشاشة العظام

يعد البيض أحد الأطعمة القليلة التي يجب تصنيفها على أنها "أطعمة خارقة". فهي محملة بالعناصر الغذائية، وبعضها نادر في النظام الغذائي الحديث، ونصحت أخصائية التغذية ماريات موخينا بتناول قشر البيض المطحون يومياً.

والبيض الكامل من بين أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب، حيث يحتوي على القليل من كل العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريبًا. يحتوي البيض المدعم بالأوميجا 3 و/أو البيض المسلوق على المزيد من العناصر الغذائية المحددة.

قشر البيض وهشاشة العظام

أفادت خبيرة التغذية موخينا أن قشر البيض يحتوي على العديد من المعادن التي تحمي من تطور مرض هشاشة العظام - وهو مرض عظمي يفقد كثافته وقوته ويصبح عرضة للتشوه والكسور. ووفقا للطبيب، تصبح هذه المشكلة أكثر وأكثر أهمية مع التقدم في السن، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي تصبح عظامهن أكثر هشاشة بشكل ملحوظ عند انقطاع الطمث.

وقالت الطبية إن الأشخاص بحاجة إلى إضافة الكالسيوم باستمرار إلى نظامك الغذائي للحفاظ على قوة عظامك ومنع الكسور، مشيرة إلى أن قشر البيض غني بالكالسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى.

وأضافت :"قشر البيض مصدر للفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. وقال الخبير: "كل شيء في شكل عضوي، أي سهل الهضم".

وأشار موخينا إلى أنه يجب أولاً تعقيم قشر البيض. ينصح الأخصائي بالقيام بذلك عن طريق تسخين الأصداف المغسولة بعناية في الفرن - وبعد ذلك يمكنك طحنها.