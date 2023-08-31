محمود متولي: تجديد عقدي لم يستغرق وقتًا طويلًا..وأشكر جماهير الأهلي على الدعم

أكد محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق هذا الموسم، مشددًا على أن تجديد عقده مع النادي لم يستغرق وقتًا طويلًا، وقام بالتوقيع على العقود بدون تفكير، لرغبته في البقاء داخل النادي.

أبرز تصريحات محمود متولي

وقال: «شرف عظيم لأي لاعب التواجد في الأهلي، فأنا في أكبر نادٍ، والجميع يسعى لأن يكون هنا بكل تأكيد، وأثق في قدرتي على تقديم أفضل مستوى خلال الموسم المقبل، وبكل تأكيد سعيد بوجودي مع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر».

وأضاف: «تجديد عقدي لم يستغرق وقتًا طويلًا، والأهلي ساندني ووقف بجواري فترات طويلة، والتوقيع على العقد الجديد أقل شيء أقدمه للنادي، ولا يحتاج للتفكير، لأن الأهلي وقف إلى جانبي كثيرًا».

وواصل: «أنا متواجد في النادي الأهلي وطموحي حصد المزيد من الألقاب، نريد زيادة عدد البطولات التي نفوز بها، أطمح لحصد عدد أكبر من الألقاب الخمسة التي توجنا بها في الموسم الماضي، طموحنا دائمًا في الأهلي لو فزنا بعشرة ألقاب في موسم، نفوز بـ11 بطولة في الموسم التالي».

وأكمل: «من الأمور الإيجابية في الأهلي وجود لاعبين مميزين في كل المراكز، والمنافسة شريفة بيننا على اللعب أساسيًّا، لاعبو خط الدفاع مميزون، والتنافس بيننا يرفع المستوى، وهدفنا جميعًا الوصول لأعلى مستوى، وأنا ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لا يوجد أي فوارق بيننا، الكل يريد اللعب أساسيًّا وقيادة الفريق نحو الانتصارات وحصد البطولات».

وتابع متولي تصريحاته قائلًا: «من الأمور الجيدة هو حصول اللاعبين على راحة بعد ختام الموسم الماضي، وبدء الاستعداد بشكل قوي من خلال فترة الإعداد وإقامة المعسكر الخارجي، لتجهيز اللاعبين لموسم طويل، وكل اللاعبين بعد العودة للتدريبات لديهم حماس وروح للمنافسة على البطولات وحصد أكبر عدد من الألقاب».

وزاد: «كل لاعب في الأهلي يجب أن يكون قدوة لزملائه، وهو الأمر الذي يميز النادي عن الآخرين، وجمهور الأهلي معتاد على الألقاب، واللاعبون أيضًا يجب أن يكونوا على قدر المسئولية، خصوصًا أن جماهيرنا تريد دائمًا تحقيق الألقاب فقط، ولذلك أي لاعب دائمًا هدفه الفوز فقط لا غير».

وتابع متولي تصريحاته قائلًا: «نتمنى أن تكون البداية قوية هذا الموسم وأن نفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، فبالتأكيد اللقب سيفرق كثيرًا مع اللاعبين، وإقامة المباراة في مطلع الموسم سيكون دافعًا إيجابيًّا للاعبين من أجل القتال على فرصة المشاركة بصفة أساسية وتحقيق البطولة».

وأتم: «أوجه رسالة شكر لجماهير الأهلي التي تدعمني بقوة، حظيت بمساندة ودعم كبير طوال المواسم الماضية، والذين يتمنون دائمًا أن أقدم أفضل مستوى لي، وكانوا حريصين على دعمي في وقت غيابي عن الفريق».