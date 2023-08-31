قرعة دوري الأبطال .. ريال مدريد يصطدم بطموح نابولي في المجموعات

تواجد فريق ريال مدريد الإسباني بالمجموعة الثالثة ، بعدما انتهت فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي أقيمت في مدينة موناكو الفرنسية.



وتم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كما يلي :

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد

المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس .

وتواجد الريال في المجموعة الثالثة بجانب نابولي الإيطالي ، سبورتنج براجا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

بينما جاءت مواعيد مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال كما يلي :

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر

الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.

دور الـ 16

١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب )

٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )

الدور ربع النهائي

٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب )

١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )

الدور نصف النهائي

٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )

٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي العودة )



المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها على ملعب ويمبلي في لندن..

١ يونيو ٢٠٢٤