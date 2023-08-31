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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قرعة دوري الأبطال .. ريال مدريد يصطدم بطموح نابولي في المجموعات

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تواجد فريق ريال مدريد الإسباني بالمجموعة الثالثة ، بعدما انتهت فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي أقيمت في مدينة موناكو الفرنسية.
 

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وتم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كما يلي :

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد
المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.
المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.
المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس .
وتواجد الريال في المجموعة الثالثة بجانب نابولي الإيطالي ، سبورتنج براجا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

بينما جاءت مواعيد مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال كما يلي :

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.
الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.
الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر
الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.
الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر
الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.

دور الـ 16
١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب ) 
٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤  ( مباريات العودة ) 

الدور ربع النهائي

٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤  (مباريات الذهاب ) 
١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤  ( مباريات العودة ) 

الدور نصف النهائي
٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )
٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤  ( مباراتي العودة ) 

المباراة النهائية  للبطولة المقرر إقامتها على ملعب ويمبلي في لندن..
١ يونيو ٢٠٢٤

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