قرعة دوري الأبطال .. ريال مدريد يصطدم بطموح نابولي في المجموعات
تواجد فريق ريال مدريد الإسباني بالمجموعة الثالثة ، بعدما انتهت فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي أقيمت في مدينة موناكو الفرنسية.
وتم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كما يلي :
المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد
المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.
المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.
المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس .
وتواجد الريال في المجموعة الثالثة بجانب نابولي الإيطالي ، سبورتنج براجا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.
بينما جاءت مواعيد مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال كما يلي :
الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.
الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.
الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر
الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.
الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر
الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.
دور الـ 16
١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب )
٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )
الدور ربع النهائي
٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب )
١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )
الدور نصف النهائي
٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )
٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي العودة )
المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها على ملعب ويمبلي في لندن..
١ يونيو ٢٠٢٤