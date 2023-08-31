حسن بوفراة يقدم نصائح وحلول عملية لجعل السفر ممتعًا ومريحًا وأقل إجهادًا

يتسبب السفر بالشعور بالإجهاد بسبب التنقلات المستمرة داخل الوجهة السياحية، لذا يقدم حسن بوفراة صانع المحتوى والمغامر عدد من الخطوات لجعل السفر أقل إجهادًا بعيدًا عن الضغوطات كالآتي

التخطيط

قال حسن بوفراة التخطيط قبل السفر مهم جدًا، من خلال التحقق من كافة الأساسيات منعًا من الشعور بالقلق والتوتر.

الاستمتاع بوقت الفراغ

تعد المطارات من أكثر الأماكن إرهاقًا في العالم، لذا فمن الممكن تخصيص وقتًا مماثلًا لبعض الأنشطة المهدئة، حيث يمكن الاستمتاع بالوقت من خلال الاستماع إلى بعض الموسيقى أو قراءة كتاب أو غير ذلك.

حزم الأمتعة الهامة

اكد حسن بوفراة انه يمكن أن يتسبب السفر بأكياس ثقيلة أو عربات متعددة محملة بالأمتعة في حدوث إجهاد، وغالبًا ما يرتكب الناس هذا الخطأ إنهم يحزمون أشياء ليست مطلوبة حتى، مما يجعل من الصعب إدارة كل شيء معًا، لذا فمن المهم للغاية حمل فقط الأمتعة الهامة والضرورية لتقليل الإجهاد الذي قد يشعر به المسافر.

السفر خارج الموسم

اوضح صانع المحتوى حسن بوفراة انه يمكن السفر خلال موسم الكتف أو الموسم المنخفض، لن يتم إيجاد فقط أسعارًا أرخص على الرحلات الجوية وأفضل صفقة على الإقامة، ولكن سيساعد في تجنب الزحام أيضًا.

الانضمام إلى مجموعة سياحية

إنها طريقة مثالية لمقابلة الأشخاص ومشاهدة المعالم السياحية من دون الحاجة إلى القلق بشأن التخطيط لكل شيء. تتوفر كل أنواع المجموعات السياحية المختلفة، من جولات الطعام إلى جولات التاريخ، حتى التمكن من العثور على مجموعة تناسب اهتمامات المسافر.