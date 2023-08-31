الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أشعلوا النار في مدخل عقار وعذبوا قطة.. تفاصيل ضبط 3 صبية بالجيزة

المتهمون
المتهمون

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل عقار والتعدى على قطة بالجيزة. 

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يظهر خلاله قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل سنتر تجارى، وقيام أحدهم بالإمساك بذيل قطة صغيرة والدوران بها بيده وإلقائها أرضاً. 
 

المتهمون

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص  - مقيمين بمحافظة الجيزة).

 

 وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإشعال النيران والتعدى على قطة بمدخل أحد السناتر التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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