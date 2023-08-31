ختام الجزء الأول من برنامج إعداد القادة بالغردقة

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر كمال سليمان، ختام فعاليات الجزء الأول من برنامج إعداد القادة بديوان عام محافظة البحر الأحمر ، والذى ضم ٤٤ متدرب من مختلف إدارات الديوان العام ، على مدى ٥ ايام متتالية .

وأكد سليمان، أن الاهتمام بمحتوى البرنامج وكيفية تطبيق المادة العلمية هو الهدف من التدريب ، حيث يضيف إلى المتدربين مزيد من الخبرات الثقافية التى تؤهلهم إلى الارتقاء بمستوى أداء العمل وتقديم الخدمة للمواطن بدقة و اتقان، كما يحفز المتدربين على اكتساب مهارات القيادة وتحسين أداء الخدمة الحكومية

وأشار الى أن فعاليات البرنامج التدريبي تمت بناءا علي تعليمات اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة لإعداد كوادر قيادية شابة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم المحافظة.

وحاضر الدكتور اسامة صابر، الحاصل علي دكتوراة في علم النفس ومحاضر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالقاهرة ومحاضر بجامعة عين شمس ، الجزء الأول من التدريب لبرنامج إعداد القادة بديوان عام المحافظة فى ٢٧ أغسطس، والتى تنتهى فعالياته اليوم ٣١ أغسطس ، مناقشا عدد من الموضوعات النظرية والعملية منها مفهوم واساليب ومهارات القيادة ، و ماهية الإدارة وعناصرها وانواعها ومستوياتها .

كما تضمن البرنامج جانب آخر من الموضوعات عن كيفية التعامل مع الأنماط المختلفة للبشر و ومعوقات العمل وأهم الصفات الشخصية وطرق تمنيتها وطرق حل المشكلات ، ومهارات الاتصال .

ولم يقتصر البرنامج على الجزء النظرى فقط ، فتم تطبيق اختبارات عديدة تساعد على تقييم المتدربين كالثقة بالنفس و مدى الاستعداد للدور القيادى واختبارات السمات الشخصية ، والقيادة والإدارة وكيفية كتابة التقارير .

وأثنى الدكتور أسامة بمدى تجاوب المتدربين وتمتعهم بصفات القائد الناجح ، وقدرتهم على تطبيق مفاهيم القيادة ، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الإنسان بزيادة ثقافته المعرفية والعلمية باستمرار للاستفادة من العلم وتحقيق افضل مستوى للأداء ، وتقديم أفضل خدمة للمجتمع.