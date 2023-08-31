تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة نظيره الهلال، مساء غدا، فى لقاء من العيار الثقيل الذى يجمع الفريقين بالجولة الخامسة من الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة السعودي المتوقع أمام الهلال في الدوري

في حراسة المرمى: جروهي.

في الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

في الوسط : فابينيو، كانتي، كورونادو، رومارينهو.

في الهجوم : عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

ويقام الكلاسيكو بين الهلال ونظيره اتحاد جدة بملعب الأمير عبدالله الفيصل فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، فيما يتصدر النمور الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وهو نفس عدد الأهداف التي هز بها الشباك في أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن بقيادة المغربي عبد الرزاق حمدالله الثاني في ترتيب الهدافين، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع الماضية.

وتستأنف منافسات بطولة الدوري السعودي، مساء غدا، الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2024، فيشهد عدة مواجهات بالجولة الخامسة أبرزها ديربي الاتحاد والهلال.

ويلعب في بقية مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة الطائي وأبها، والفيحاء مع الرائد، والرياض والأخدود.