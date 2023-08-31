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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيادة إنتاج السجائر 40% لمواجهة جشع التجار

سجائر
سجائر

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 40%، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين.

 أكد المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الزيادة تأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق، واستكمالًا للجهود الأمنية، وتجاوبًا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

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مراجعة الكميات المنصرفة: 

 أوضح أمان أن الشركة تتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة.

 أشار إلى أن الشركة ستبدأ في زيادة الإنتاج بكميات تصل إلى 150 مليون سيجارة (بمعدل 7.5 مليون علبة سجائر) للقضاء على العجز الحالي الناتج عن نقص سلاسل الإمداد وبعض المشكلات اللوجستية.

 شدد أمان على أن الشركة لن ترفع سعر السجائر حاليًّا، وأنها تحاول امتصاص زيادة التكاليف المتعلقة بالمواد الخام.

 قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في وقت سابق، تعديل قانون الضريبة على التبغ، وذلك لرفع الضرائب على السجائر بنسب تتراوح بين 100 إلى 140%.

 ينتظر أن يتم طرح مشروع القانون الجديد للضريبة على السجائر في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

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