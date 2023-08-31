وكيل تعليم بني سويف: الاستفادة من القنوات التعليمية وبنك المعرفة

عقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس سلسلة اجتماعات مع مديري المدارس ابتدائي، واعدادي، ثانوي، وبحث الاستعداد لاستقبال العام الدراسي.

جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، عبد العظيم الحميلي نقيب المعلمين بناصر ومديري المراحل التعليمية المختلفة وذلك لبحث الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد2023/ 2024 بما يضمن انضباط وحسن سير العملية التعليمية.

غير مسموح بالتقصير في أداء العمل

وأكد عبدالتواب على تضافر كافة الجهود وتكاتف وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل على ارتقاء العملية التعليمية وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس، مؤكداً أنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل وأداء كل فرد داخل منظومة التعليم دوره على أكمل وجه

وخلال اللقاء استعرض وكيل تعليم بني سويف خطة العمل والمتابعة في الفترة المقبلة.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، بالانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة التجهيزات والمباني ومتابعة نظافتها وضمان جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، مؤكدا على متابعة استلام جميع الكتب المدرسية لضمان وصولها للطلاب في أول أيام العام الدراسي إلى جانب الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشددًا على وضع علم مصر في مكان بارز وواضح في المدرسة إلى جانب وضع لافتة بمدخل المدرسة بها مواعيد مقابلات أولياء الأمور والمصروفات الدراسية، موجهاً بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية بكافة مجالاتها وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب واكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم والعمل على خلق بيئة تعليمية جاذبة.

وطالب وكيل تعليم بني سويف بتعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التعليمية وبنك المعرفة وقيام الموجهين باستخراج الروابط الهامة المتصلة بتدريس كل مادة لتكون متاحة لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لاثراء العملية التعليمية.