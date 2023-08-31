الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يستقبل حبيبة مرزوق بعد خطف أنظار العالم بالعرض الفرعوني للجمباز

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد عودة حبيبة من إسبانيا وتقديمها لأداء رائع أبهر الجميع.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي،الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء اارياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة. 

وعادت حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي إلى أرض مصر وذلك بعد نجاحها تقديم عرضا مميزا موسيقي مستوحيان من الحضارة الفرعونية، وكان الأمر له ترحيب وصدى واسع عالميا بعد خطف حبيبة للأنظار.

عبر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باداء اللاعبة حبيبية المذهل للجمباز الايقاعي والذي ابهر العالم وتداولته جميع المواقع العالمية والذي بعكس المستوي المتميز الذي وصل اليه الجمباز المصري كما اشتد بتميز العرض الذي قدمته اللاعبة حيث انه يحمل طابع مصري ويعكس الحضارة المصرية.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق لحبيبة فيما هو قادم وأكد لها دعم الوزارة لها خلال الفترة المقبلة من أجل حصد العديد من الميداليات والبطولات الكبرى".

جدير بالذكر ان حبيبة مرزوق هي المصنفة الأولى إفريقيًا وقد فازت بلقب بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي، والتي أقيمت بموريشيوس في مايو 2023، بعدما حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام ومنافسات الفرق ونالت الميدالية الفضية في منافسات أداة الكرة، كما حصدت ميداليتين برونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان في بطولة كرواتيا الدولية العام 2019.

شاهد الفيدو .. حبيبة مرزوق تبهر العالم بعرض فرعوني 

 

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