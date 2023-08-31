انتقادات في بريطانيا لوزير الدفاع الجديد بسبب عدم خبرته

قد تُواجه "وزارة الدفاع البريطانية"، صعوبة في الحصول على الموارد اللازمة بسبب عدم خبرة وزير الدفاع الجديد، حسبما أفاد رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق وعضو مجلس النواب "ريتشارد دانات".

جاء ذلك فيما صرح به دانات لقناة "سكاي نيوز"، حيث أضاف: "الآن لدينا وزير دفاع جديد لا يعرف سوى القليل عن شؤون الدفاع، وهي حقيبة معقدة، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا ليواكب التطورات.. أعتقد أن هناك خطرا من أن يؤدي الجدل حول شؤون الدفاع إلى مزيد من تعقيد الأمور. ستظل الموارد في حالة ركود، على الأقل حتى يقوم غرانت شابس بحل المشكلة".

نظام المُشتريات العسكرية

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن لجنة الدفاع البرلمانية قد انتقدت، يوليو الماضي، نظام المشتريات العسكرية في البلاد، فيما أشار النواب إلى أن وزارة الدفاع بحاجة إلى "إعادة الأمور إلى نصابها" إذا ما أرادت الحصول على مزيد من التمويل من وزارة الخزانة لتعزيز القدرة العسكرية البريطانية، وإجراء التحسينات التي يحتاجها النظام.

وكان شابس، الذي تم تعيينه ليحل محل وزير الدفاع المستقيل بن والاس، يشغل منصب رئيس وزارة الطاقة البريطانية، وقبلها كان يشغل منصب وزير الأعمال والطاقة والصناعة حتى تم حل الوزارة.

إضافة إلى ذلك، ترأس شابس وزارة الداخلية لعدة أيام في حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وقبل ذلك عمل شابس لمدة 3 سنوات وزيرا للنقل في حكومة بوريس جونسون. وفي عام 2015، شغل منصب نائب وزير التنمية الدولية، ثم اندمجت الوزارة لاحقا مع وزارة الخارجية البريطانية.

وقد أعرب شابس مرارا وتكرارا عن انتقاداته للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واتهم موسكو باستخدام الطاقة كسلاح.