وزارة الري تتابع تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث في مختلف أنحاء الجمهورية

في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاع المياه، قامت وزارة الري اليوم الخميس، بمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من أهم الأنشطة التي قامت بها الوزارة اليوم ما يلي:

متابعة أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة بالتعاون بين مؤسسات الدولة وأهالى الواحة، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بالواحة وتحسين مستوى معيشة سكانها.

تجريف مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك بهدف تحسين كفاءة الصرف وحماية الأراضي الزراعية من مخاطر السيول.

عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي بمنطقة العسيرات بقنا، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على مشكلة غرق الأراضي الزراعية في فصل الشتاء.

مرور المهندس إبراهيم الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط، والمهندس عمرو القاضي رئيس الإدارة المركزيه للتخطيط، والمتابعه بهيئة حماية الشواطئ على عملية تكريك مصب النيل فرع رشيد، وذلك بهدف حماية سواحل الدلتا من التآكل.

عملية إحلال وتجديد بدالة مصرف الشريعي القبلي بمحافظة المنيا، وذلك بهدف تحسين كفاءة الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية.

تنفيذ عدد ٤ قرارت إزالة بمساحة إجمالية ٣٣٠ م٢ على أملاك الري بمنطقة تونس والشيخ مكرم بمحافظة سوهاج، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحماية المرافق العامة.

مرور المهندس وجيه وليم رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات، والمهندس أيمن عبدالسلام مدير عام إدارة الصيانة على عمليتى، تحديث أنظمة بوابات هويس ومفيض سد دمياط، وتأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى مفيض وسد دمياط.

تأتي هذه الأنشطة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بقطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.