المنيا تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

يواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للوقوف على مستجدات الأعمال في المشروعات وعددها ٣٢٦٥ مشروعًا، والجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ٢٨ قطاعًا لخدمة ٣ ملايين، من أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها ١٩٢ قرية، فى ٥ مراكز بمحافظة المنيا، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات، وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

استعرض محافظ المنيا خلال الإجتماع، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ٢٨ قطاعًا، مشددًّا المحافظ، على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة، والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، وناقش المحافظ، مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدًا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين، وتوفير الأسمدة والمبيدات، واستلام المحاصيل لأهالي القرى، إذْ تضم المجمعات الزراعية، وحدات بيطرية، وجمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، وتجميع ألبان، ووجه المحافظ، شركتى الغاز والإتصالات بالتنسيق لسرعة انتهاء الأعمال، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة.