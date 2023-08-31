مواعيد مواجهات مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

انطلقت منذ قليل في مدينة موناكو الفرنسية فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بمشاركة 32 فريق يتم تقسيمهم على 8 مجموعات.



وفيما يلي مواعيد مرحلة دور المجموعات من البطولة الأوروبية ..

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر

الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.

وتم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كما يلي :

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد

المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس

ويعد فريق مانشستر سيتي هو صاحب اللقب الأخير مننسخة في دوري أبطال أوروبا، بينما يعد نادي ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بـ "ذات الأذنين"، بعدما حصد اللقب في 14 مرة سابقة تاريخيًا.

وتذاع فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية والتي تنقل أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 على الهواء مباشرة.