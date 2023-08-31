الخطيب يشكر سفير مصر بألمانيا.. ويهديه درع وعلم النادي

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر إلى السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر في ألمانيا، الذي حرص على استقباله اليوم، عقب وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين.

الخطيب يكرم سفير مصر في المانيا

وغادر الكابتن محمود الخطيب القاهرة اليوم إلى ألمانيا، في رحلة علاجية للاطمئنان على حالته الصحية، وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، بناءً على توصية الطبيب المعالج.

وقام الخطيب بإهداء درع وعلم النادي للسفير خالد جلال عبد الحميد، تقديرًا للجهود الكبيرة التي يقوم بها ومعه طاقم السفارة المصرية.

بيبو: الأهلي لم يتفق على خوض ودية اليوم



وأكد الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأكد بيبو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب.

وأوضح مدير الكرة أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكر مغلق بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر القادم، استعدادًا للموسم الجديد.