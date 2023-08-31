ثقافة المنيا تواصل اكتشاف المواهب بأبو قرقاص

يواصل قصر ثقافة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، والتابع لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، البرنامج الثقافي الفنى ثقافتنا فى اجازتنا وفعاليات هذا الأسبوع ، وذلك وبالتعاون مع إدارة ابوقرقاص التعليمية برئاسه حسام عمر، ووحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان برئاسة ألفت فتحي عضو المجلس القومى للمرأة فرع المنيا ، والتى استمرت على مدار يومي ٣٠،٣١ اغسطس 2023 ، في مدرسة صديقة الفتيات بأبيوها بمركز أبوقرقاص ضمن التعليم المجتمعى ، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، حيث يواصل قصر ثقافة أبوقرقاص .

وتضمنت فعاليات اليوم مواهب متعددة من طلاب المدرسة وبدأت بآيات الذكر الحكيم ، ثم فقرات إنشاد دينى وغناء وعرض مسرح عرائس ، من تأليف المدرسات المشرفات عليهم وهم رابعه موسى وسهام سيد وايناس محمد طلعت ودعاء فوزى ، والجدير بالذكر بأن مدارس صديقات الفتيات ذات طابع خاص ، حيث أن عدد طلاب المدرسة تواصل الدراسة شتاءا وصيفا ، ومراحل دراسية واحدة.