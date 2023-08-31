قومي المرأة ببني سويف ينظم أمسية الأسرة المصرية بقرية الهرم

أعلنت نرمين محمود نقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، اليوم الخميس، تنفيذ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بقرية الهرم التابعة لمركز الواسطى بحضور 600 من الرجال والسيدات والأطفال والتى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة

وأوضحت «نرمين» أن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي إنشاد ديني واغاني وطنية ، وعلى هامش العروض، وتم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلي أن المجلس نفذ فعاليات ثانى أيام الحملة الرابعة من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدى أمانة والتى استهدفت 19 ألف 582 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز اهناسيا وببا وناصر وبنى سويف بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

وأكدت نرمين محمود، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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