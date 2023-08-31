انطلاق مراسم قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا

انطلقت منذ قليل فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، في مدينة موناكو الفرنسية بمشاركة 32 فريق يتم تقسيمهم على 8 مجموعات.

وجاءت مستويات الأندية على النحو التالي ..

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد

المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس



يذكر أن نظام قرعة دوري أبطال أوروبا الحالي يعد الأخير ، بعد إصدار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره الأخير الذي جاء فيه أنه ابتداءً من العام المقبل، سوف تشهد بطولة دوري الأبطال مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32.



يذكر أن فعاليات القرعة يتم نقلها على قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس الإخبارية بترددها المفتوح.

ومن المقرر وفقًا لنصوص الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد أن لا يتواجد فريقان من نفس الدولة داخل مجموعة واحدة خلال فعاليات مرحلة دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، في يونيو من العام المقبل.