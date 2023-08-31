وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني للسلة بتحقيقه الفوز الثاني علي التوالي بكأس العالم

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي المنتخب الوطني الاول لكرة السلة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لفوزه علي شقيقه الأردني 85-69 محققًا الفوز الثاني على التوالي في كأس العالم لكرة السلة واقتراب حلم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأثني الدكتور أشرف صبحي، علي دور الإتحاد المصري لكرة السلة وعمله الدؤوب مع المنتخبات الوطنية، واستضافة بطولات دولية في مختلف المراحل العمرية برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة وأعضاء المجلس، مشيدًا كذلك بجهود سفير مصر بدولة الفلبين لتذليله مختلف العقبات التي تواجه بعثة منتخبنا الوطني.

وأشار الوزير إلي أن دعم القيادة السياسية سببًا رئيسيًا في تحقيق الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، والتي تُبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية.

وبهذه النتيجة يضمن منتخبنا التأهل للملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس، وكذلك إذا حققت مصر على نيوزيلندا وهزيمة جنوب السودان أمام أنجولا، يتحقق التأهل مباشرًة إلى أولمبياد 2024.