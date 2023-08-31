رحيل الربان محمود سعد.. أحد أبطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن الربان محمود سعد أحد أبطال تدمير المدمرة الإسرائيلية في أبيدجان.

ورحل عن عالمنا منذ قليل، الربان محمود سعد، أحد أبطال تدمير المدمرة الإسرائيلية في أبيدجان حيث توفي خلال وجوده في أحد المستشفيات بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا من مسجد المواساة بالإسكندرية.

وكان قد كشف الربان محمود سعد، تفاصيل عملية الحفار الإسرائيلي في أحد لقائته التليفزيونية السابقة، قائلا: جاءت العملية بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر، بعد إنشاء إسرائيل لـ شركة في إنجلترا وتم استئجار حفار كندي، وتقطره قاطرة هولندية.

الحفار تم تدميره في 8 مارس 1970

فيما أضاف سعد، أن الحفار تم تدميره في 8 مارس 1970 في العاصمة الإيفوارية أبيدحان، لافتًا إلى أن أمر التدمير جاء مخاطبات مصرية دبلوماسية مع هذه البلاد لكن لم تحدث الاستجابة، فجاء التكليف بتدميره من خلال الضفادع البشرية.

وأوضح سعد أن العملية بدأت من داكار بالسنغال، رفقة الملازم أول حسني الشراكي، والملازم أول محمود سعد، وضابط الصف أحمد المصري بالإضافة إلى قائد العملية، وتم تقسيم المجموعتين، اتجهت المجموعة الأولى لـ فرانكفورت والثانية لـ أثينا.