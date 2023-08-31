استدعاء 5 لاعبين من المقاولون للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي

تلقى نادي المقاولون العرب خطابات رسمية باستدعاء خمسة لاعبين للانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة من ٤ إلى ١٢ سبتمبر المقبل.

رحب الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب بانضمام الخماسي للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية ومغادرة معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.



وتلقى نادي المقاولون اخطارا من اتحاد الكرة المصري لضم الثلاثي محمد سيد سيحا و العربي بدر وأحمد فوزي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي يوم ٤ سبتمبر بالعين السخنة والذي يتخلله مباراتين أمام روسيا يوم ٧ و ١١ سبتمبر ضمن برنامح اداعداد لاولمبياد باريس ٢٠٢٤.

كما تلقى المقاولون خطابا رسميا من الاتحاد الأوغندي لضم جوزيف أوشايا للانضمام لمنتخب اوغندا في الأجندة الدولية، كما تلقى نادي المقاولون خطابا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لانضمام محمود وادي لمنتخب فلسطين خلال الأجندة الدولية.



ومن جانبه هنأ الكابتن شوقي غريب المدير الفني اللاعبين باختيارهم لتمثيل منتخبات بلادهم متمنيا لهم التوفيق في المباريات التي سيلعبوها سواء كانت رسمية او ودية.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري وافق على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد .

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والاعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية ..ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق ومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.