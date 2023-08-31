تكريم الدكتور حمودة الجزار لترقيتة وكيلا لصحة القليوبية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكريم الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، بمناسبة ترقيته وتوليه منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وقدمت له شهادة تقدير، تقديراً لجهوده الملموسة خلال فترة عمله وكيلا لمديرية الصحة بالبحيرة وجهوده فى دعم والنهوض بمنظومة الصحة على أرض المحافظة، متمنية له دوام التوفيق.

جاء ذلك خلال رئاستها الإجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي، بحضور الدكتور أسامة البلكي - الرئيس المفوض للمجلس، والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة ومقرر المجلس، وقيادات الصحة والتأمين الصحي وأمانة المراكز المتخصصة بالبحيرة، ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان والتمريض ومدير مستشفي دمنهور التعليمي ومديرى مستشفيات إيتاي البارود وحميات دمنهور ودمنهور العسكري، ومديري الإدارات الصحية بأبو حمص وكوم حمادة ومديري الإدارات العامة للطب العلاجي والأمراض المتوطنة والطب الوقائي ومديري إدارات الرعاية الأساسية وصحة البيئة وتنظيم الأسرة وصندوق دعم الدواء بالمحافظة ومسئول المبادرات الصحية ورئيس فرع مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.