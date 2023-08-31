وفاة يان يونجبلويد حارس هولندا السابق

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس وفاة حارس مرمى الجيل الذهبي للطواحين يان يونجبلويد، صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما، بعد فترة صراع طويلة مع المرض.





وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس : "بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة الحارس الدولي يان يونغبلويد عن عمر ناهز 82 عاما بعد أن خاض 24 مباراة دولية مع المنتخب البرتقالي، وقدم الاتحاد الهولندي لكرة القدم التعازي لأقاربه والكثير من الشجاعة داعيًا أن يلهمهم القوة للتغلب على هذه الخسارة الفادحة".

مسيرة اللاعب ..

وبدأ الحارس الدولي الأسبق مسيرته الكروية عام 1958 مع نادي دي دبليو إس أمستردام ، واستطاع تحقيق الرقم القياسي كأكبر لاعب سنًا في البطولة المحلية الهولندية عام 1983، عن عمؤ 43 عاما.

كما تمكن من تحقيق الإنجاز الأبرز له في أندية هولندا ، مع نادي دي دبليو إس أمستردام بالفوز باللقب الوطني عام 1964، بعد موسم وحيد من صعود النادي إلى الدرجة الأولى، وفقا ل"نوس".



وإجمالاً لعب يونجبلويد 717 مباراة خلال مسيرته الكاملة مع كرة القدم ، ومن بينهما 24 مباراة دولية.

كما اتخذ قراره باعتزل اللعب مع فريق غو أهيد إيجلز في عام 1985، عقب تعرضه لوعكة صحية ، شخصت بأزمة قلبية أثناء إحدى المباريات المحلية هناك.



واعتبر اللاعب من العناصر الأساسية للجيل الذهبي لكرة القدم مع الطواحين في فترة السبعينات ، كما سبق وأن شارك معهم المباراة النهائية لكأس العالم في ألمانيا عام 1974، والأرجنتين عام 1978، عندما خسرت هولندا أمام منتخبي البلدين المضيفين.