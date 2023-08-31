البحرية البريطانية تُؤكد: تابعنا حركة السفن الروسية قُرب مياهنا

أكدت "البحرية البريطانية"، أنها تابعت بالتعاون مع القوات الجوية حركة عدد من السفن الحربية الروسية في المياه القريبة من سواحل بريطانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأضافت أنها تابعت السفن الروسية في قناة المانش وبحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي، وبينها سفن "بويكي" و"غراد" و"مارشال أوستينوف" و"سيفيرومورسك"، دون أن تشير إلى مواعيد هذه المراقبة.

وتُؤكد وزارة الدفاع الروسية باستمرار أن أساطيلها البحرية والجوية تبحر وتحلّق في مياه وأجواء العالم، بالتقيد التام بالقانون الدولي، واحترام سيادة مياه وأجواء الدول.

أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا

من ناحية أخرى، أدى عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا إلى تأخير وإلغاء محتمل لعشرات الرحلات، فيما يعتبر أنه في أحد أكثر أيام العام ازدحاما.

وعلمت صحيفة "الإندبندنت" أن نظام التحكم الرئيسي التابع لشركة "ناتس"، وهي خدمة الحركة الجوية الوطنية، يواجه عطلا تقنيا، مشيرة إلى أن الطائرات محتجزة على الأرض، ومن المرجح أن يتم تحويل الطائرات الموجودة بالفعل في الجو إلى مطارات في أوروبا.

وقالت إنه حتى لو تم حل المشكلة بسرعة، فمن المتوقع حدوث اضطراب لبقية اليوم، مشيرة إلى أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة يعمل اليوم بكامل طاقته، خاصة في مطاري هيثرو وغاتويك.

ومن المقرر أن يعود مئات الآلاف من الركاب جوا إلى المملكة المتحدة، والعديد منهم عائلات أنهت عطلتها الصيفية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجها.