مدرب فرنسا : اليورو أهم من الأولمبياد

وصف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ، بطولة الأمم الأوروبية “اليورو" بأنها الحدث العالمي الأهم على صعيد كرة القدم من الأولمبياد ، رافضًا التصريح عن إمكانية استدعاء الثنائي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي إلى قائمة الديوك المشاركة في الفعاليات الأولمبية.





وقال ديشامب على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بفترة التوقف الدولي ومواجهات تصفيات أمم أوروبا : هدفنا الحالي التركيز على الصعود إلى نهائيات اليورو المقبلة، هي الحدث الأهم بالنسبة لنا ، لا اهتم حاليا بمن سيمثل المنتخب الأولمبي في الأولمبياد المقبلة لكنني أثق في قدرة فرنسا على حصد ميدالية كون أن البطولة تقام على أراضيها.

وواصل حديثه عن فرص استدعاء الكبار لدعم منتخب فرنسا الأولمبي ، قائلاً : لست أنا صاحب القرار النهائي وليس رئيس اتحاد الكرة، الأمور بأكملها متروكة لرؤوساء الأندية.

واختتم ، بالتأكيد سنقدم كل شئ من أجل دعم فرنسا في الأولمبياد.

وضمت قائمة فرنسا لمواجهات اليورو المقبلة كل من ..

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا، مايك ماينان، برايس سامبا.

الدفاع: أكسيل ديساسي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جول كوندي، بنيامين بافار، ويليام صليبا، دايوت أوباميكانو.

الوسط: إدوارد كامافينجا، يوسف فوفانا، أدريان رابيو، بوبكر كامارا، أوريلين تشواميني.

الهجوم: كينجسلي كومان، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، راندال كولو مواني، كيليان مبابي، ماركوس تورام.