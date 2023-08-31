فنان نيجيري يصنع لوحات فنية من القمامة.. صور

تشيبويكي إيفديليتشوكو فنان نيجيري، يعتبر أن القمامة من الأمور التي تمثل قيمة وفرصة لصنع أشياء جديدة، وذلك من خلال تحويلها إلى لوحات فنية وأعمال جميلة، وصل أعدادها لـ 40 قطعة في الحد الأدنى، من الفن المعاد تدويره، ونشرت في معارض وطنية ودولية.

في نيجيريا عملية إعادة التدوير تعتبر غير رسمية إلى حد كبير، وتتحكّم فيها الشركات الصغيرة، والتي ينتهي بها الأمر بالنفايات في المجاري المائية.

إلا أن الفنان النيجيري تشيبويكي إيفديليتشوكو البالغ من العمر 37 عامًا، قرر أن يخرج الجمال من داخل القمامة، من خلال رسم صور المشاهير من علب الألمنيوم المهملة والأشرطة الملقاة في الشوارع وغيرها من أمور، ما يعطي بيانًا جريئًا حول إدارة النفايات في الدولة.

لوحة جميلة من الأشرطة البلاستيكية

إيفديليتشوكو نسب وعيه البيئي إلى جدته، التي عاش معها عندما كان صبيًا في ولاية أنامبرا، جنوب شرق نيجيريا، وفي أحد الأيام من العام 2021، وهو مع زوجته في طريقه إلى عيادة ما قبل الولادة، عثر إيفديليتشوكو على كومة من الأشرطة البلاستيكية الملقاة، وبعدما أخذها معه إلى المنزل، تساءل عمّا يمكنه أن يفعل بها، ووفقا لتقرير لـCNNقال إيفديليتشوكو: "أردت أن أجد طريقة فريدة للتعبير عن نفسي.. اكتشفت أن لا أحد يفعل هذا النمط من الفن".

يعتقده الناس مجنون وهو يبحث في القمامة

يصنع إيفديليتشوكو ايضا قطعًا وصورًا من الألمنيوم، والخشب، والبلاستيك، والمعدن، والأسلاك النحاسية، والحبال، إلى جانب قذائف الرصاص، وزجاجات الحقن التي تبرعت بها المستشفيات المجتمعية، وقال: "عندما أذهب للبحث عن القمامة، يعتقد الناس أنني شخص مجنون، لكنني أكسب لقمة العيش من ذلك.. وأنشر الوعي لجعل بيئتنا آمنة".

الأعمال الفنية المصنوعة من القمامة

صنع إيفديليتشوكو صور لمغنية الراب الأمريكية، كاردي بي، والمؤلفة النيجيرية الحائزة على جوائز تشيماماندا نغوزي أديتشي، ومؤسس شركة الموسيقى النيجيرية دون جازي، وصورة لنجم موسيقى الأفروبيتس، دافيدو، الذي عمل مع مجموعة WildAid للمحافظة على البيئة، بيعت أغلب أعماله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيعت القطعة الواحدة بنحو ألف دولار.

ويُخطط لإبراز المشاهير المهتمين بالبيئة فقط، ضمنًا الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، والممثل ليوناردو دي كابريو.