محافظ الفيوم يشهد فعاليات المؤتمر الخامس لقسم القلب والأوعية الدموية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لقسم القلب والأوعية الدموية، الذي يُعقد بمستشفي الفيوم العام.

يأتي ذلك بالتعاون بين جامعتي القاهرة وعين شمس، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية الصحة بالفيوم، ويستمر خلال يومي الخميس والجمعة، الموافقين 31 أغسطس و1سبتمبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر جمعة إستشاري القلب بعين شمس الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور رمضان صادق رئيس رابطة أطباء القلب بالفيوم رئيس المؤتمر الخامس لقسم القلب والأوعية الدموية، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد مصطفي الدمرداش مدير مستشفي الفيوم العام، ، والدكتور محمد عثمان أمين عام نقابة الأطباء بالفيوم، ومشاركة كوكبة من أساتذة طب القلب والأوعية الدموية بمديرية الصحة، والتأمين الصحي، ومستشفي الفيوم العام.

وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، بجميع الحضور المشاركين في فعاليات المؤتمر من الأطباء والأساتذة والاستشاريين من داخل وخارج المحافظة، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات مثل هذه المؤتمرات الطبية والعلمية التي تعود بالنفع والفائدة علي الجميع.

محافظ الفيوم يشيد بالطفرة العلمية في مجال طب القلب

وأشاد المحافظ، بقسم القلب والأوعية الدموية، الذي يُعد تخصص ذو قيمة متميزة بين جميع التخصصات الطبية، لافتاً إلي أن ما يحدث في مجال طب القلب والأوعية الدموية خلال السنوات الأخيرة يُعد طفرة علمية تنويرية غير مسبوقة، مؤكداً علي أهمية التنافس والإبداع في مجال طب القلب، مما سيُسهم في الارتقاء بهذا القطاع الطبي الهام، منوهاً عن الدور المجتمعي والعلمي الذي يُساهم به القسم، من خلال الندوات العلمية والمؤتمرات وورش العمل لشباب الأطباء حول رسم القلب وأشعة الموجات الصوتية على القلب، والأشعة بالمنظار.

ولفت "الأنصاري" إلي أن المؤتمر الخامس لقسم القلب والأوعية الدموية، يناقش أحدث طرق علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وكيفية تشخيصها وطرق علاجها، إلى جانب استعراض كل ما هو جديد في طرق العلاج التدخلي عن طريق القسطرة وجراحات القلب وأحدث وسائل التشخيص، مطالباً كافة الحضور بجعل المريض "رقم واحد" وهو الهدف الأسمي الذي نعمل جاهدين من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمه له.