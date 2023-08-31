رئيس مدينة الغردقة يترأس اجتماع المجلس تنفيذي

عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، اليوم الخميس، اجتماع مجلس تنفيذي المدينة، بحضور اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة، ونشأت جودة سكرتير المدينة والسادة مديري الإدارات الخدمية، والتنفيذية بالمدينة لقاء للتعارف، وتوضيح رؤية المدينة للتعاون بين الإدارات الخدمية والتنفيذية بالغردقة.

وافتتح رئيس المدينة جلسة المجلس التنفيذي بالترحيب بالحضور ومناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم المدينة ووضع آلية للتعامل معها كلا فيما يخصه وابرازها :-

ضبط الأسعار ودور الأجهزة الرقابية والتموين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، واستخدام الاكياس البلاستيك وعمل حملات توعية للمواطنين وتفعيل القانون بمجازاة المخالفين، الاستعداد للعام الدراسي الجديد وفصل الشتاء وسيارات السرفيس وخطوط سيرها وعمل مقترح للأماكن التي تحتاج خطوط سير لدراسة إمكانية تنفيذها و انتشار الكابلات الكهربائية المكشوفة بالشوارع والإشغالات واعادة انضباط الشارع و ردش البناء والحفر وكيفية التخلص منه ووضعه في المكان المخصص له وانتشار الكلاب الضالة بالشوارع وكيفية القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين الأشجار وريها بشوارع المدينة و المطبات الصناعية وتحديد الأماكن التي تحتاج لعمل دراسة بها وتنفيذ المتاح .

وأكد أن الهدف من هذا اللقاء والذي سينعقد بصفة دورية هو مصلحة المواطنين وسرعة قضاء متطلباتهم وعدم تعطيلها وذلك بالتنسيق مابين أجهزة المدينة المختلفة.