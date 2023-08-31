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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس حار رطب نهارا على القاهرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن حالة الطقس والأرصاد ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، غدا الجمعة، حيث كشفت الأرصاد عن أنه سيسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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طقس كفرالشيخ.. حار نهارًا معتدل ليلًا

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طقس المنيا شديد الحرارة نهارًا والعظمى 40 درجة

رياح على مناطق من القاهرة الكبرى

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

بنهــــا 34 25

دمنهور 34 26

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 25

دمياط 33 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 24

كاترين 35 19

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 31 25

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 30 22

الغردقة 41 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 38 31

حلايب 34 30

أبو رماد 34 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 42 27

الأقصر 43 25

أسوان 44 28

 