إصابة 3 في مشاجرة بغرب الأقصر

أصيب ثلاثة شباب في مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب بغرب الاقصر، وعلى الفور تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أشخاص بقرية البعيرات بمركز القرنة غربي مدينة الأقصر، استخدم فيها خرطوش، مما أدى إلى وجود إصابات طفيفة لاثنين، وإصابة ثالث في القدم.

على الفور انتقلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى "سيد .ع" 18 عامًا، بطلق خرطوش بالساقين، وإصابة 2 آخرين بإصابات طفيفة.



تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات الاختصاص لتتولى التحقيق.

كانت الاقصر شهدت قبل يومين وفاة شابان غرقًا، في حادث غرق مركب سياحي عائم بنيل الأقصر، كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2010، وتجرى به أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

أسفر الحادث عن وفاة الشابين: حسين مغربي، 21 عامًا، من سوهاج، وأحمد السيد 30 عامًا من المنيا، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وقال شهود عيان إن الشاب أحمد حاول إنقاذ زميله من الغرق، ورغم كونه يعمل لدى مركب مجاور ولاينتمي للمركب الغارق، إلا أنه تمكن من انقاذ زميلين له من طاقم المركب الغارق، لكنه لم يتمكن من إنقاذ زميله الأخير، بعدما انذلقت قدماه فسقط من أعلى المركب مرتطمًا رأسه بلنش إنقاذ.

